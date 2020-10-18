В Киеве коронавирусом заболели еще более 450 человек

В Киеве по состоянию на утро 18 октября зафиксировали 30 463 случая коронавируса. За минувшие сутки заболевание обнаружили у 453 жителей столицы.

Всего в Киеве 582 летальных случая, вызванный вирусом, из них за минувшие сутки – 13. Об этом сообщается на портале СНБО.

Выздоровели уже 10 696 пациентов. За сутки болезнь преодолели 35 человек.

В Киевской области за сутки были выявлены 245 новых случая инфицирования, всего – 12 684. При этом умерли 283 пациента (+12 за сутки), выздоровели – 7196 (+92 за сутки).

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 18 октября в Украине официально подтверждены 298 872 случая коронавирусной инфекции. Из них 5231 был обнаружен за прошедшие сутки.