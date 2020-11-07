В Киеве коронавирусом заболели более 850 человек за сутки

В Киеве по состоянию на утро 7 ноября зафиксировали 43 229 случаев коронавируса. За минувшие сутки заболевание обнаружили у 854 жителей столицы.

За сутки в городе умерли 11 пациентов, всего от COVID-19 произошло 852 летальных случая. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО.

Выздоровели за прошедшие сутки 1162 человека. Всего коронавирус преодолели 16 380 жителей Киева.

В Киевской области за сутки были выявлены 511 новых случая инфицирования, всего – 19 274. При этом умер 461 пациент (+7 за сутки), выздоровел – 9051 (+140 за сутки).

СНБО

СНБО

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 7 ноября в Украине официально подтверждены 450 934 случая коронавирусной инфекции. Из них 10 746 были обнаружены за прошедшие сутки, что стало новым рекордом по суточному приросту.