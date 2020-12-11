В Киеве коронавирусом заболели более 1,8 тыс. человек за сутки

В Киеве по состоянию на утро пятницы, 11 декабря, зафиксировали 88 317 случаев коронавируса. За минувшие сутки заболевание обнаружили у 1880 жителей столицы.

За сутки в городе умерли 26 пациентов, всего летальных случаев – 1551. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО.

Выздоровели за прошедшие сутки 922 человека. Всего коронавирус преодолели 27 769 жителей Киева.

В Киевской области за сутки были выявлены 787 новых случая инфицирования, всего – 46 998. При этом умерло 805 пациентов (+16 за сутки), выздоровело – 18 864 (+594 за сутки).

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 11 декабря в Украине официально подтверждены 872 228 случаев коронавирусной инфекции. Из них 13 514 – обнаружено за прошедшие сутки.