В Киеве коронавирусом заболели более 1,6 тыс. человек за сутки

В Киеве по состоянию на утро пятницы, 18 декабря, зафиксировали 98 330 случаев коронавируса. За минувшие сутки заболевание обнаружили у 1658 жителей столицы.

За сутки в городе умерли 17 пациентов, всего летальных случаев – 1679. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО.

Выздоровели за прошедшие сутки 442 человека. Всего коронавирус преодолели 31 215 жителей Киева.

В Киевской области за сутки были выявлены 922 новых случая инфицирования, всего – 51 588. При этом умерло 859 пациентов (+10 за сутки), выздоровело – 23 476 (+991 за сутки).

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 18 декабря в Украине официально подтвержден 944 381 случай коронавирусной инфекции. Из них – 12 630 обнаружено за прошедшие сутки. В частности, заболели 620 детей и 552 медработника.