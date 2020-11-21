В Киеве коронавирусом заболели более 1,2 тыс. человек за сутки

Мирослав Семенюк Кияни 10:21, 21.11.2020 Обновлено: 11:10, 21.11.2020

В Киеве по состоянию на утро 21 ноября зафиксировали 57 807 случаев коронавируса. За минувшие сутки заболевание обнаружили у 1213 жителей столицы.

За сутки в городе умерли 29 пациентов, всего летальных случаев – 1109. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО, информацию также подтвердил в Telegram мэр Киева Виталий Кличко.

Заболели:

  • 605 женщин в возрасте от 18 до 93 лет;

  • 469 мужчин в возрасте от 18 до 92 лет;

  • 60 девочек от 1 до 17 лет и 79 мальчиков от 1 до 17 лет.

Заболели, в частности, 66 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 82 пациента. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе – 315, в Соломенском – 179, в Голосеевском и Подольском районах – по 114 случаев.

Выздоровели за прошедшие сутки 313 человек. Всего коронавирус преодолели 20 704 жителя Киева.

В Киевской области за сутки были выявлены 953 новых случая инфицирования, всего – 29 380. При этом умерло 620 пациентов (+5 за сутки), выздоровело – 11 091 (+223 за сутки).

СНБО
СНБО
Telegram Виталия Кличко
Скрин Telegram

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине на утро 21 ноября подтверждены 612 665 случаев коронавируса. Из них за сутки было выявлено 14 580, что побило предыдущий рекорд.

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