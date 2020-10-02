В Киеве коронавирусом заболели 365 школьников и 205 учителей

На сегодня в Киеве четыре школы и два детских сада закрыты на карантин из-за случаев заболевания коронавирусом среди детей и педагогов.

Как сообщил на брифинге 2 октября мэр столицы Виталий Кличко, всего больных коронавирусом школьников в Киеве – 365, также болеют 205 педагогов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Две школы возобновили учебный процесс после карантина. Также уменьшилось количество классов, находящихся на самоизоляции из-за болезни учеников", – сообщил он.

По словам Кличко, на дистанционном обучении сегодня в целом 275 классов в 116 школах.

"В детских садах, из-за выявленных случаев вируса, временно закрыты 40 групп. Два детсада в Деснянском районе закрыты на карантин. Наполняемость детей в детсадах – более 55%", – сказал мэр.

Как сообщал OBOZREVATEL, за прошедшие сутки, 1 октября, коронавирусом в Киеве заразились 447 человек. Всего в столице инфицированные уже 23602 человека.