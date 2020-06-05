В Киеве коронавирус подхватил директор школы

Глеб Иванов Кияни 13:06, 5.06.2020 Обновлено: 13:30, 5.06.2020

Заболевания коронавирусом обнаружили у директора столичной школы № 197. Госпродпотребслужба устанавливает круг контактных лиц.

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Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции. Он уточнил, что директор находится в больнице (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"Вчера в Департамент образования поступила информация о подтвержденном случае заболевания коронавирусом у директора столичной школы №197. Директора госпитализировали в больницу", – сообщил Кличко.

В Киеве коронавирус подхватил директор школы

Мэр отметил, что в школе работают более 120 учителей, руководителей кружков и технических работников. А накануне директор школы №197 посещала районное управление образования. А также общалась с руководителями шести других школ.

"Три школы, которые возглавляют директора, контактировавшие с больным, являются местами проведения внешнего независимого оценивания по нескольким предметам каждая. Представители Госпродпотребслужбы проверяют учебные заведения и управления образования для установления круга контактных лиц. Все, кто имел контакт с больным, должны находиться на самоизоляции", – подчеркнул Кличко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве по состоянию на 5 июня зафиксировали 3292 подтвержденных случаев COVID-19. За прошедшие сутки в столице коронавирусом заразились 82 человека, однако за это время выздоровели 27 пациентов.

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