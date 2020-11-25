В Киеве компания-застройщик Stolitsa Group планирует совершить захват крупнейшего рынка сельскохозяйственной продукции "Столичный", чтобы на его месте начать строительство.

Об этом говорится в статье "Застройщики хотят захватить "Столичный" – кто стоит за рейдерской атакой", опубликованной на сайте Vesti.ua.

Журналисты напомнили, что площадь рынка, который находится в Софиевской Борщаговке – 160 га. Изначально бенефициаром ООО "Рынок сельскохозяйственной продукции "Столичный" был Александр Стельмах.

В 2020 году рынок, как пишет издание, начала покупать компания Stolitsa Group Влады Молчановой. Эта компания занимается застройкой Киева. Stolitsa Group – часть литовского инвестиционного холдинга BT Invest. BT Invest также принадлежат супермаркеты Novus.

Влада Молчанова, по данным издания, является бизнес-партнером депутата Киевсовета Дениса Москаля, который тоже является застройщиком.

"В феврале Stolitsa Group приобрела 22,5% уставного капитала рынка. Далее фирма собиралась расширить свою долю до 76,75%", – сказано в статье.

Автор также напомнил, что администрация рынка 24 ноября опубликовала сообщение о том, что "Столичный" собираются захватить рейдерским путем, в том числе, "при помощи публикации недостоверной информации на портале "СтопКор".

"На ресурсе опубликовали статью о том, что якобы инвесторов рынка "Столичный" могут "кинуть" на 180 млн долларов. Статья базируется на информации от неназванных "активистов". В статье указано, что "иностранная фирма", которая хочет выкупить рынок, подала в суд иск с целью арестовать средства "Столичного". По информации Vesti.ua, речь идет не об иностранной фирме, а о киевских застройщиках из Stolitsa Group. Между этой фирмой и собственниками идет судебный процесс", – говорится в материале.

Стоит отметить, что это не первая рейдерская атака на рынок. Автор статьи уточняет, что захват "Столичного" планировался еще 18 августа, который удалось остановить благодаря действиям администрации рынка.

"Попытки воздействия на рынок со стороны рейдера не прекращаются. Арендаторы регулярно получают "письма о прекращении осуществления оплат по договорам аренды". Их также склоняют не вносить арендную плату на счета предприятия", – сказано в статье.

Кроме того, по данным СМИ, Молчанова "придумывает мифических акционеров" рынка, чтобы, ссылаясь на их "решение", объяснить тысячам предпринимателей, что они скоро останутся без работы.