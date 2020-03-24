В Киеве количество заражений коронавирусом возросло до 31: подробности о новых больных

В Киеве подтвердили еще три случая инфицирования коронавирусом COVID-19. Всего в столице зафиксирован 31 случай заболевания.

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Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в Facebook. По его словам, все трое – мужчины.

"Количество киевлян, заболевших COVID-19 выросло в столице до 31 человека. Сегодня вечером мы получили от Государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины" еще 3 лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирусом", – отметил Кличко.

Киев и коронавирус. Иллюстрация

Двое из них лечатся дома на самоизоляции. Один, 51-летний киевлянин, вернулся из Франции, 21 марта был госпитализирован в Александровскую больницу с симптомами ОРВИ.

Вместе с тем, по словам мэра, "Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины" проверяет на подтверждение или опровержение диагноза коронавирус еще 22 образца.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области резко возросло количество больных коронавирусом COVID-19. По состоянию на 24 марта, было зафиксировано 15 случаев, из которых 10 – за последние сутки.

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