В Киеве клуб и ресторан с сотнями посетителей нарушили карантин. Фото

Мирослав Семенюк Кияни 12:48, 21.11.2020 Обновлено: 13:26, 21.11.2020

В Киеве прекратили работу ночного клуба NEBESA и пиццерии Mister Cat за нарушения карантинных ограничений.

Как сообщает столичное управление Госпродпотребслужбы в Facebook, клуб NEBESA по ул. Автозаводская, 99/4 работал после 22:00 (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Развлекательное заведение Mister Cat на Оболонском проспекте, 26 тоже не закрылось после начала комендантского часа, работало караоке, а насыщенность посетителей составляла более 100 человек.

На должностных лиц обоих заведений были составлены протоколы по ст.44-3 Административного кодекса Украины и проведена дезинфекция помещений.

Клуб NEBESA работал после 22:00
Facebook Главного управления Госпродпотребслужбы в г. Киеве
Работники ночного клуба нарушили карантин
Facebook Главного управления Госпродпотребслужбы в г. Киеве
Mister Cat тоже не закрылся после начала комендантского часа
Facebook Главного управления Госпродпотребслужбы в г. Киеве
В ресторане работало караоке, а насыщенность посетителей составляла более 100 человек
Facebook Главного управления Госпродпотребслужбы в г. Киеве
Проведена дезинфекция закрытых помещений
Facebook Главного управления Госпродпотребслужбы в г. Киеве

Напомним, OBOZREVATEL следит за нарушениями карантина в Киеве онлайн.

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Кияни

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