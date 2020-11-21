В Киеве клуб и ресторан с сотнями посетителей нарушили карантин. Фото

В Киеве прекратили работу ночного клуба NEBESA и пиццерии Mister Cat за нарушения карантинных ограничений.

Как сообщает столичное управление Госпродпотребслужбы в Facebook, клуб NEBESA по ул. Автозаводская, 99/4 работал после 22:00 (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Развлекательное заведение Mister Cat на Оболонском проспекте, 26 тоже не закрылось после начала комендантского часа, работало караоке, а насыщенность посетителей составляла более 100 человек.

На должностных лиц обоих заведений были составлены протоколы по ст.44-3 Административного кодекса Украины и проведена дезинфекция помещений.

Клуб NEBESA работал после 22:00 Facebook Главного управления Госпродпотребслужбы в г. Киеве

Работники ночного клуба нарушили карантин Facebook Главного управления Госпродпотребслужбы в г. Киеве

Mister Cat тоже не закрылся после начала комендантского часа Facebook Главного управления Госпродпотребслужбы в г. Киеве

В ресторане работало караоке, а насыщенность посетителей составляла более 100 человек Facebook Главного управления Госпродпотребслужбы в г. Киеве

Проведена дезинфекция закрытых помещений Facebook Главного управления Госпродпотребслужбы в г. Киеве

Напомним, OBOZREVATEL следит за нарушениями карантина в Киеве онлайн.