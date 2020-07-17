В Киеве капитально отремонтируют Майдан Независимости и Крещатик: что изменится

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что главную улицу столицы Крещатик и Майдан Независимости планируют капитально отремонтировать.

Об этом он рассказал во время онлайн пресс-конференции 17 июля, отвечая на вопросы, полученные от пользователей Facebook. По его словам, работы запланированы на следующий год (чтобы посмотреть трансляцию брифинга, доскролльте до конца).

"Мы планируем осуществить капитальный ремонт Майдана Независимости и главной улицы столицы – Крещатика. Эти масштабные работы запланированы на следующий год. Сегодня идет проектирование обновления этих объектов", – сказал Кличко.

Так, на Майдане Независимости предварительно планируют заменить гранитное покрытие, установить новое освещение. Осуществить реконструкцию лифтов в подземном переходе на Майдане. А также обустроить наземные пешеходные переходы на пересечении с улицей Михайловской.

"Это планы. Как я сказал, проект капитальных ремонтов Крещатика и Майдана Независимости мы примем после завершения его разработки", – отметил Кличко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кличко рассказал, что в Киеве до конца текущего года полностью обновят Борщаговский путепровод.