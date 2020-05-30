В Киеве капитально обновили две старинные улицы: Кличко показал результат
Мэр Киева Виталий Кличко показал, как обновили одни из старейших улиц столицы – Покровскую и Золотоворотскую.
Видео Кличко обнародовал на своей странице в социальной сети Facebook (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца новости).
"Киев обновляется и хорошеет. Несмотря на ограничения и экономическую ситуацию, связанную с пандемией, столица не остановила работы на объектах, которые запланировала отремонтировать в этом году. В частности, ко Дню города, дорожники завершили обновление двух старинных улиц столицы – Покровской и Золотоворотской", – сообщил Кличко.
По его словам, на улице Покровской, которую в последнее ремонтировали более 30 лет назад, полностью заменили бетонное основание дороги и вместо асфальта положили массивную мостовую.
"Таким образом улице вернули ее исторический облик. Покровская – одна из старейших улиц Киева. Первые воспоминания о ней датированы XV веком. Тогда она носила название Гнилая. А на плане города 1803-го года обозначена уже как Рождественская, – отметил мэр. – Кроме новой дороги, на этой улице обустроили новые тротуары и новую ливневую канализацию. Установили современное освещение", – рассказал мэр.
Кроме Покровской, обновили еще одну из древнейших улиц Киева – Золотоворотскую.
"Сегодня она – современная и комфортная. Там отремонтировали тротуары с учетом потребностей людей с недостатками зрения, обустроили новое дорожное покрытия, велополос. Упорядочили зону для парковки авто и предусмотрели места для автомобилей людей с инвалидностью. Установили LED-освещения", – рассказал Кличко.
"Завершили также работы по капремонту еще одной из центральных улиц – Пушкинской. Теперь она по-настоящему велодружеская: первой в Киеве со специальными велосвитлофорамы и зоной ожидания велосипедистами сигнала светофора. Надеюсь, дождь будет лить не все выходные и вы сможете прогуляться по улицам нашего любимого города. Насладиться атмосферой старинного и, вместе с тем, современного Киева", – отметил Виталий Кличко.
Как сообщал OBOZREVATEL, мэр столицы Виталий Кличко показал оригинальное видеопоздравление с наступающим Днем Киева, который будут отмечать уже в это воскресенье, 31 мая. На ролике для киевлян "запели" памятники.