В Киеве изнасиловали и ограбили несовершеннолетнюю. Фото подозреваемого (18+)

В Киеве на улице девушку 2003 года рождения изнасиловал мужчина, после чего отобрал у нее 500 гривен и планшет.

Об этом сообщает сообщество "Киев Оперативный" в Facebook.

"Сегодня в 16:00 на линию 102 поступило сообщение от девушки 2003 года рождения о том, что на Выговского (М.Гречко) к ней подошел наглядно знакомый мужчина, поздоровался и потащил в лес. Там он изнасиловал девушку, а затем отобрал у нее 500 гривен и планшет. С места происшествия скрылся в неизвестном направлении ", – говорится в сообщении.

Благодаря оперативно-розыскным мероприятиям удалось установить личность подозреваемого. Им оказался Гайдуков Владимир Павлович, 1969 года рождения. Мужчина дважды привлекался к уголовной ответственности за незаконное хранение оружия.

"В случае, если вы знаете текущее местонахождение подозреваемого, пожалуйста, срочно позвоните 102, обратитесь в Подольский УП или напишите нам в личные сообщения. Анонимность гарантирована", – призвали в сообществе.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 сентября в Луцке мужчина напал на девушку, когда та возвращалась домой, и изнасиловал ее.