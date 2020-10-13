В Киеве избили и ограбили семью
Злоумышленники были в масках
Они связали и избили супругов
Пострадавшие за медицинской помощью не обращались
Ночью 12 октября в Святошинском районе Киева злоумышленники совершили разбойное нападение на супругов М.: грабители в масках проникли в дом, избили и ограбили хозяев.
Как сообщил источник OBOZREVATEL в правоохранительных органах, преступники вынесли деньги и ювелирные изделия.
Всего у пострадавших забрали $100 тыс., 15 тыс. гривен и драгоценности.
Решается вопрос об открытии по данному факту уголовного производства по ст. 187 УК Украины (разбой).
Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что в Киеве ограбили квартиру нардепа от ОПЗЖ Александра Колтуновича. Он сообщил, что преступники взломали замки входных дверей и украли полторы тысячи долларов и ювелирные изделия.