В Киеве избили и ограбили семью

Ночью 12 октября в Святошинском районе Киева злоумышленники совершили разбойное нападение на супругов М.: грабители в масках проникли в дом, избили и ограбили хозяев.

Как сообщил источник OBOZREVATEL в правоохранительных органах, преступники вынесли деньги и ювелирные изделия.

Всего у пострадавших забрали $100 тыс., 15 тыс. гривен и драгоценности.

Решается вопрос об открытии по данному факту уголовного производства по ст. 187 УК Украины (разбой).

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что в Киеве ограбили квартиру нардепа от ОПЗЖ Александра Колтуновича. Он сообщил, что преступники взломали замки входных дверей и украли полторы тысячи долларов и ювелирные изделия.