В Киеве из-за тумана образовались огромные пробки. Карта проезда

В среду, 30 января, в Киеве из-за сильного тумана на дорогах образовались затяжные пробки. По состоянию на девять утра они оценивались в восемь баллов.

Согласно данным Google Maps, проблемы с движением наблюдаются в центре столицы, в районе станции метро "Шулявская", на проспекте Победы, в Святошинском районе на проспекте Академика Палладина, на Кольцевой дороге.

Кроме того, в пробках стоят машины на Южном, Дарницком и мосту Патона в сторону центра Киева. Также затруднено движение на Набережно-Рыбальской и Набережно-Крещатицкой улицах и Броварском проспекте.

В Укргидрометцентре отметили, что на большей части территории Украины туманы, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый).

Пробки в Киеве Скриншот

Пробки в Киеве Скриншот

Пробки в Киеве Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, под Киевом произошла смертельная авария при участии двух грузовиков и легкового авто.

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