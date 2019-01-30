|Кияни
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 10 000 грн на услуги медицинского центра Олега Колибабы Участвовать
Приз
Регистрация
LadyCity

/Новости Киева

В Киеве из-за тумана образовались огромные пробки. Карта проезда

957Читать материал на украинском

В среду, 30 января, в Киеве из-за сильного тумана на дорогах образовались затяжные пробки. По состоянию на девять утра они оценивались в восемь баллов.

Согласно данным Google Maps, проблемы с движением наблюдаются в центре столицы, в районе станции метро "Шулявская", на проспекте Победы, в Святошинском районе на проспекте Академика Палладина, на Кольцевой дороге.

Кроме того, в пробках стоят машины на Южном, Дарницком и мосту Патона в сторону центра Киева. Также затруднено движение на Набережно-Рыбальской и Набережно-Крещатицкой улицах и Броварском проспекте.

Новости
Под Одессой произошло страшное ДТП: погибли полицейские, много раненных. Фото и видео

В Укргидрометцентре отметили, что на большей части территории Украины туманы, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый).

Пробки в Киеве

Пробки в Киеве

Скриншот

Пробки в Киеве

Пробки в Киеве

Скриншот

Пробки в Киеве

Пробки в Киеве

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, под Киевом произошла смертельная авария при участии двух грузовиков и легкового авто.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Место
УкраинаКиев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги