В Киеве пострадала военнослужащая в трамвае: движение останавливали

Олег Тимченко Кияни 10:07, 24.11.2020 Обновлено: 10:50, 24.11.2020

В Днепровском районе Киева 24 ноября, около 7:30, из-за резкого торможения трамвая пострадала 23-летняя военнослужащая.

Как рассказали OBOZREVATEL в пресс-службе полиции Киева, якобы на такие меры водитель пошел из-за того, что на рельсах появился какой-то транспорт.

"Девушка получила травму в трамвае, ударившись животом о поручень. Причины и детали ЧП устанавливаются", – отметили там.

В КП "Киевпасстранссервис" уточнили, что из-за этого инцидента на некоторое время было остановлено движение коммунального транспорта.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Вышгородском районе Киевской области 22 ноября, около 17:00, в результате столкновения Nissan и Mercedes пострадали 7 человек.

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