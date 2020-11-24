В Киеве пострадала военнослужащая в трамвае: движение останавливали

В Днепровском районе Киева 24 ноября около 7:30 из-за резкого торможения трамвая пострадала 23-летняя военнослужащая.

Как рассказали OBOZREVATEL в пресс-службе полиции Киева, якобы на такие меры водитель пошел из-за того, что на рельсах появился какой-то транспорт.

"Девушка получила травму в трамвае, ударившись животом об поручень. Причины и детали ЧП устанавливаются", – отметили там.

В КП "Киевпасстранссервис" уточнили, что из-за этого инцидента на некоторое время было остановлено движение коммунального транспорта.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Вышгородском районе Киевской области 22 ноября, около 17:00, в результате столкновения Nissan и Mercedes пострадали 7 человек.