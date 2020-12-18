В Киеве из-за муляжа гранаты вызывали спасателей и взрывотехников

В Киеве утром 18 декабря возле одного из домов на проспекте Георгия Гонгадзе мужчина под машиной обнаружил предмет, похожий на гранату.

Как сообщил OBOZREVATEL информированный источник, на место происшествия были вызваны взрывотехники, полиция, а также спасатели.

"Был перекрыт доступ к машине. После обследования предмета, было установлено, что это всего лишь муляж гранаты. Дальше уже полиция будет устанавливать, кто и с какой целью поместил ее под автомобиль", – рассказал наш собеседник.

Взрывотехники установили, что под машиной был муляж гранаты. dtp.kiev.ua

ЧП произошло на проспекте Георгия Гонгадзе. Google Maps

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 15 декабря, из-за сообщения о минировании, были закрыты на вход и выход станции столичного метро "Крещатик" и "Майдан Незалежности". Пересадка на другие линии также не осуществлялась.

После 6,5 часов поисков возможного взрывного устройства станции метрополитена продолжили работать в обычном режиме.