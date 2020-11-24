У посольства США в Киеве собрался массовый митинг: стянули спецтехнику и силовиков

В Киеве 24 ноября возле посольства США, расположенного на улице Сикорского, начался митинг. К зданию стянули спецтехнику и большое количество правоохранителей.

Организаторами выступили ОПЗЖ и уведомили, что будут проводить акцию с 11:00 до 13:00 (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Согласно данным, на мероприятии ожидается до 1,5 тысячи человек", – рассказали OBOZREVATEL в полиции.

Наш информированный источник в правоохранительных органах уточнил, что темой митинга заявлено " вмешательство США во внутренние дела Украины".

По состоянию на 11:30 к посольству прибывают митингующие, также стоит транспорт:

автобус АХ 0033 АО, по ул. Парковая-Сырецкая, 10;

автобус ВН6470ИН, по Дегтяревская, 53;

микроавтобус АР5419СВ, по ул. Парковая-Сырецкая, 12.

Люди из транспорта пока не выходят, сидят в автобусах.

Полиция диалога на митинге

Правоохранители на митинге

Митинг собрали представители ОПЗЖ. скриншот видео

Дорога рядом с посольством перекрыта.

Правоохранители на митинге.

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