В Киеве из-за гололеда столкнулись пять авто: образовались огромные пробки. Видео

В Голосеевском районе Киеве утром 23 января столкнулись сразу пять авто – "Славута", Opel, Citroen и два Lanos. В результате пострадал один из водителей.

Авария произошла примерно в 07:40 по улице Саперно-Слободской, 25. Об этом сообщает "Информатор" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Как рассказал водитель "Славуты", перед ним ехал автомобиль, который внезапно начало носить по скользкой дороге и тот врезался в отбойник. Мужчина всячески пытайся избежать столкновения и начал тормозить, как в это время в него въехал Lanos.

Из-за ДТП в Киеве образовались пробки

Далее же произошло столкновение еще одного Lanos, Opel и Citroen. При этом девушка-водитель первого авто, добавил мужчина, после заноса просто уехала.

ДТП на Саперно-Слободской в Киеве Скриншот с видео

Сообщается, что в аварии пострадал пассажир одного из Lanos. Его госпитализировали в больницу, предварительно, с травмой грудной клетки.

ДТП на Саперно-Слободской в Киеве Скриншот с видео

Из-за разбросанных после этой ДТП машин для проезда на дороге осталась только одна полоса. В связи с этим образовалась огромная пробка, растянувшаяся до станции метро "Осокорки".

ДТП на Саперно-Слободской в Киеве Скриншот с видео

ДТП на Саперно-Слободской в Киеве Скриншот с видео

Пробка на улице Саперно-Слободской Скриншот карты

На месте работали экипажи патрульной полиции, а также сотрудники следственно-оперативной группы полиции.

ДТП на Саперно-Слободской в Киеве Скриншот с видео

По их словам, из-за погодных условий, в том числе и утреннего гололеда, по всему Киеву сейчас наблюдаются пробки.

ДТП на Саперно-Слободской в Киеве Скриншот с видео

ДТП на Саперно-Слободской в Киеве Скриншот с видео

ДТП на Саперно-Слободской в Киеве Скриншот с видео

Из-за гололеда в Киеве образовались пробки Скриншот карты

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 22 января, на одной из парковок возле супермаркета Novus на Левобережке, девушка на Porsche Cayenne врезалась сразу в шесть автомобилей. По словам очевидцев, она перепутала педали.

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