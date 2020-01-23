В Киеве из-за гололеда столкнулись пять авто: образовались огромные пробки. Видео

В Голосеевском районе Киеве утром 23 января столкнулись сразу пять авто – "Славута", Opel, Citroen и два Lanos. В результате пострадал один из водителей.
Авария произошла примерно в 07:40 по улице Саперно-Слободской, 25. Об этом сообщает "Информатор" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).
Как рассказал водитель "Славуты", перед ним ехал автомобиль, который внезапно начало носить по скользкой дороге и тот врезался в отбойник. Мужчина всячески пытайся избежать столкновения и начал тормозить, как в это время в него въехал Lanos.
Из-за ДТП в Киеве образовались пробки
Далее же произошло столкновение еще одного Lanos, Opel и Citroen. При этом девушка-водитель первого авто, добавил мужчина, после заноса просто уехала.
ДТП на Саперно-Слободской в Киеве
Скриншот с видео
Сообщается, что в аварии пострадал пассажир одного из Lanos. Его госпитализировали в больницу, предварительно, с травмой грудной клетки.
ДТП на Саперно-Слободской в Киеве
Скриншот с видео
Из-за разбросанных после этой ДТП машин для проезда на дороге осталась только одна полоса. В связи с этим образовалась огромная пробка, растянувшаяся до станции метро "Осокорки".
ДТП на Саперно-Слободской в Киеве
Скриншот с видео
ДТП на Саперно-Слободской в Киеве
Скриншот с видео
Пробка на улице Саперно-Слободской
Скриншот карты
На месте работали экипажи патрульной полиции, а также сотрудники следственно-оперативной группы полиции.
ДТП на Саперно-Слободской в Киеве
Скриншот с видео
По их словам, из-за погодных условий, в том числе и утреннего гололеда, по всему Киеву сейчас наблюдаются пробки.
ДТП на Саперно-Слободской в Киеве
Скриншот с видео
ДТП на Саперно-Слободской в Киеве
Скриншот с видео
ДТП на Саперно-Слободской в Киеве
Скриншот с видео
Из-за гололеда в Киеве образовались пробки
Скриншот карты
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 22 января, на одной из парковок возле супермаркета Novus на Левобережке, девушка на Porsche Cayenne врезалась сразу в шесть автомобилей. По словам очевидцев, она перепутала педали.
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