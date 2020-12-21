В Киеве из-за COVID-19 умирает больше мужчин, чем женщин, – Кличко

В Киеве из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умирает больше мужчин, чем женщин.

Как сообщает пресс-служба мэра Киева Виталия Кличка, самая высокая смертность среди людей старше 65 лет.

"Люди старше 65 лет – это главная группа риска. Такая ситуация наблюдается во всем мире. Именно среди пожилых людей – самый высокий процент летальных исходов от осложнений болезни. У них, у многих, – хронические болезни сердца, легких, сахарный диабет. Поэтому вирус вызывает осложнения. Тяжело переносят коронавирус и те молодые люди, которые имеют такие же проблемы со здоровьем. Что касается смертности от коронавируса, то в Киеве умирают больше мужчин. Из 1 723 летальных случаев от начала пандемии в столице – 952 мужчины и 771 женщина", – рассказал Кличко.

Мэр Киева уточнил, что среди тех, у кого возникают осложнения – больные, которые поздно обращаются за медицинской помощью.

"А у нас, к сожалению, много случаев, когда люди неделю занимаются самолечением. И сами назначают себе препараты, которые могут осложнить болезнь. В том числе и антибиотики. Но врачи отмечают, что антибиотики не помогают при лечении COVID-19. Потому что это вирусная инфекция. А вирусную пневмонию лечат не так, как бактериальную. Принимая решение о назначении антибиотиков больному коронавирусом, врач должен учесть состояние пациента и результаты специфических анализов крови", – резюмировал Кличко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что за минувшие сутки, 20 декабря, коронавирусом в Киеве заразились 673 человека.