В Киеве из-за автохама скорая не доехала к ребенку с ожогами

В Киеве водитель-автохам не пропустил на дороге скорую, которая с мигалками мчалась на вызов к годовалому ребенку, получившему ожоги кипятком.

Видео инцидента, записанное на авторегистратор, в Facebook опубликовал блогер Влад Антонов. По его словам, скорую с мигалками пропустили все, кроме Toyota Prado.

Сообщается, что медики спешили на вызов к малышу, который получил ожоги кипятком. После безуспешных попыток преодолеть дистанцию между Московским мостом и Петровкой, бригада неотложки передала вызов своим коллегам, которые находились ближе.

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Автохам в Киеве не пропустил скорую Facebook Влада Антонова

"Киев. Скорая едет с мигалками и крякает на вызов к головалому ребенку, ожог кипятком. Только один водитель упрямо не пускал. АА3552ВО. Между Московским мостом и Петровкой. П. с. Вызов забрала другая бригада, которая оказалась ближе, с ребенком все будет хорошо", – написал Антонов.

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