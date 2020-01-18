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18 января • обновлено в 22:58
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В Киеве из-за автохама скорая не доехала к ребенку с ожогами

1.4т
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В Киеве водитель-автохам не пропустил на дороге скорую, которая с мигалками мчалась на вызов к годовалому ребенку, получившему ожоги кипятком.

Видео инцидента, записанное на авторегистратор, в Facebook опубликовал блогер Влад Антонов. По его словам, скорую с мигалками пропустили все, кроме Toyota Prado.

Сообщается, что медики спешили на вызов к малышу, который получил ожоги кипятком. После безуспешных попыток преодолеть дистанцию между Московским мостом и Петровкой, бригада неотложки передала вызов своим коллегам, которые находились ближе.

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Автохам в Киеве не пропустил скорую

Автохам в Киеве не пропустил скорую

Facebook Влада Антонова

"Киев. Скорая едет с мигалками и крякает на вызов к головалому ребенку, ожог кипятком. Только один водитель упрямо не пускал. АА3552ВО. Между Московским мостом и Петровкой. П. с. Вызов забрала другая бригада, которая оказалась ближе, с ребенком все будет хорошо", – написал Антонов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре автохам оставил свой Porsche на постаменте памятника Тарасу Шевченко. Пользователи сети обратили внимание на отсутствие реакции патрульной полиции.

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Автор
Марина Погорилко
Персона
Влад Антонов
Место
Украина Киев
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