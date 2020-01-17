В Киеве из окна элитной многоэтажки выпал человек: первые подробности

В Оболонском районе Киева, 17 января, в результате падения из окна многоэтажки погиб человек.

Об этом сообщили в сообществе dtp.kiev.ua. Смерть настала мгновенно. ЧП произошло на улице Героев Сталинграда, 10-А.

На месте работают полиция и СОГ. Подробности происшествия устанавливаются.

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Как писал OBOZREVATEL, во Львове из окна четвертого этажа многоэтажки выпала 21-летняя девушка – жительница Перемышлянского района. При осмотре оказалось, что у нее порезанные вены на руке.

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