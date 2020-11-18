В Киеве хотят перенести деловой центр в промзону

Проектом генплана Киева планируется перенести деловой центр в промышленную зону "Теличка", расположенную между Выдубичами, Зверинцем, Саперной Слободкой и Корчеватым.

Ее площадь составляет около 200 га, говорится на странице генплана в соцсети Facebook.

"Близость к центру города и удобная транспортная развязка, с одной стороны, и выход к реке Днепр, с другой, делают это место очень привлекательным. Именно поэтому ревитализация территории и строительство делового центра разгрузит центр города", – говорится в сообщении.

В частности, проектом предусмотрено формирование на территории промзоны жилищно-общественного центра с размещением государственных административных учреждений и международных представительств, городских и региональных административно-деловых, информационных, выставочно-торговых и спортивных комплексов.

Ориентировочная площадь зданий может составить по предварительным расчетам около 4,5 млн кв. м, где возможно организовать около 150 тыс. рабочих мест.

Изменение функционального использования территории и архитектурно-планировочной структуры территории предусматривает постепенную трансформацию застройки с возможностью осуществления реконструкции на локальных участках.

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