В Киеве грузовику сорвало крышу контактной сетью. Фото и видео

Мирослав Семенюк Кияни 16:31, 19.12.2020 Обновлено: 16:42, 19.12.2020

В ночь на субботу, 19 декабря, в Киеве на проспекте Шухевича грузовику сорвало крышу провисшей контактной сетью для троллейбусов.

Как сообщает "Информатор", автомобиль, перевозивший мебель, зацепился крышей грузового отсека за провода (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В результате по дороге разбросало кресла, матрасы, диван и прочую мебель, которая была в кузове.

Движение в сторону Троещины было полностью парализовано.

Грузовику сорвало крышу провисшей контактной сетью для троллейбусов
kiev.informator.ua
Автомобиль зацепился крышей грузового отсека за провода
kiev.informator.ua
В результате мебель разбросало по дороге
kiev.informator.ua
Проспект Шухевича в Киеве
Google Maps

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе произошло замыкание контактной сети во время движения троллейбуса с людьми. Очевидцы увидели пламя и искры. Пассажиров экстренно эвакуировали из транспортного средства.

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