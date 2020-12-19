В Киеве грузовику сорвало крышу контактной сетью. Фото и видео

В ночь на субботу, 19 декабря, в Киеве на проспекте Шухевича грузовику сорвало крышу провисшей контактной сетью для троллейбусов.

Как сообщает "Информатор", автомобиль, перевозивший мебель, зацепился крышей грузового отсека за провода (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В результате по дороге разбросало кресла, матрасы, диван и прочую мебель, которая была в кузове.

Движение в сторону Троещины было полностью парализовано.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе произошло замыкание контактной сети во время движения троллейбуса с людьми. Очевидцы увидели пламя и искры. Пассажиров экстренно эвакуировали из транспортного средства.