В Киеве грузовик провалился в яму на проспекте. Фотофакт

Obozrevatel Кияни 14:17, 9.11.2020 Обновлено: 14:19, 9.11.2020

В Киеве на проспекте Победы, 67 грузовик провалился в яму, которая образовалась из-за прорыва отопления.

Как сообщает "Киев оперативный" на странице в Facebook, инцидент произошел вблизи ЖК "Нивки Парк".

Место ЧП загородили
Киев оперативный
На дороге прорвало трубу
Киев оперативный
Грузовик провалился в яму
Киев оперативный

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве ранее прорвало теплотрассу возле школы, учебное заведение было без тепла.

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Кияни

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