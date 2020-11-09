В Киеве горело общежитие: с верхних этажей эвакуировали 120 человек

В Киеве ночью 9 ноября произошел пожар в общежитие на улице Гарматная, 53, с верхних этажей здания были эвакуированы 120 человек.

На место вызова направили пожарно-спасательные подразделения, сообщает пресс-служба столичного управления ГСЧС.

"По прибытию было установлено, что в 5-этажном здании на 1 этаже в бытовом помещении возник пожар на площади 18 кв. м. В 3:05 возгорание было локализовано и в 03:10 ликвидировано", – говорится в сообщении.

На месте происшествия были привлечены 7 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 28 человек личного состава. Жертв и пострадавших нет.

Причина возникновения пожара устанавливается правоохранительными органами.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Черкасской области произошел пожар, погибли двое взрослых и ребенок.