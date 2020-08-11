В Киеве горела Tesla экс-главы ОП Богдана

В Киеве горел автомобиль Tesla, который принадлежит бывшему руководителю Офиса президента Украины Андрей Богдану.

Об этом OBOZREVATEL рассказали источники в правоохранительных органах. Возгорание произошло около трех часов утра 11 августа. Его ликвидировали через несколько минут.

По словам собеседников, пострадавших во время инцидента нет. В то же время транспортное средство повреждено огнем. Причины чрезвычайного происшествия устанавливаются.

Как известно, у бывшего главы Офиса президента действительно есть электрический кроссовер Tesla Model X, его он купил еще в 2016 году. Ранее этот автомобиль стал очень известным, поскольку на нем в свое время ездил президент Владимир Зеленский – глава государства одалживал у Богдана электромобиль для съемок своих видеороликов, адресованных народу.

Напомним, Зеленский назначил руководителем Офиса Президента Андрея Ермака вместо Андрея Богдана. Богдан был назначен главой Администрации Президента 21 мая 2019 года, а 25 июня 2019 был переведен в Офис Президента. Ермак работал помощником Зеленского также с 21 мая 2019 года.

Бывший руководитель ОП заявляет, что всю свою заработную плату за время работы у Владимира Зеленского перечислил на благотворительность. Богдану за время работы было начислено 252,4 тыс. гривен зарплаты, и только 46 тыс. гривен зарплаты за ноябрь были депонированы – начислены, но не выплачены.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Tesla Model X Андрея Богдана заметили в центре Киева на ул. Владимирской. Автомобиль был припаркован прямо поперек дороги.