В Киеве горел психдиспансер: спасатели искали пациентов под кроватями. Фото

Олег Тимченко Кияни 10:49, 18.12.2020

В Оболонском районе Киева 18 декабря произошел пожар в 2-х этажном здании психоневрологического диспансера, расположенного по адресу Юнкерова, 37.

Как рассказали в пресс-службе столичных спасателей, возгорание возникло на втором этаже в одном из бытовых помещений. Огонь распространился на площади 10 квадратных метров (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Были спасены 6 пациентов заведения, которые прятались под кроватями, эвакуированы 51 человек, а также не допущено распространение огня на смежные помещения", – уточнили пожарники.

В пресс-службе добавили, что в результате пожара никто не пострадал, его причины установят правоохранители.

Пожар произошел на втором этаже.
Пресс-служба ГоСЧС в Киеве
Спасатели оперативно погасили огонь.
Пресс-служба ГоСЧС в Киеве
К счастью никто не пострадал.
Пресс-служба ГоСЧС в Киеве

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Святошинском районе Киева поздно вечером, 15 декабря, произошел пожар в двухэтажном здании, расположенном на проспекте Академика Палладина. В результате возгорания погибло два человека, еще один был госпитализирован.

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