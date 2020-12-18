В Киеве горел психдиспансер: спасатели искали пациентов под кроватями. Фото

В Оболонском районе Киева 18 декабря произошел пожар в 2-х этажном здании психоневрологического диспансера, расположенного по адресу Юнкерова, 37.

Как рассказали в пресс-службе столичных спасателей, возгорание возникло на втором этаже в одном из бытовых помещений. Огонь распространился на площади 10 квадратных метров (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Были спасены 6 пациентов заведения, которые прятались под кроватями, эвакуированы 51 человек, а также не допущено распространение огня на смежные помещения", – уточнили пожарники.

В пресс-службе добавили, что в результате пожара никто не пострадал, его причины установят правоохранители.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Святошинском районе Киева поздно вечером, 15 декабря, произошел пожар в двухэтажном здании, расположенном на проспекте Академика Палладина. В результате возгорания погибло два человека, еще один был госпитализирован.