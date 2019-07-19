В Киеве голый мужчина "танцевал" на дороге. Видео 18+

В пятницу, 19 июля, в Киеве голый мужчина шел по проезжей части.

Об этом в Facebook сообщает "ДТП. Киев", опубликовав соответствующее видео.

"Пятничное утро, Киев, Левобережная. Голенький мужчинка ходит по проезжей части. И кажется ему хорошо", – говорится в сообщении.

На кадрах видно, что полностью голый мужчина идет вдоль дороги, размахивая при этом руками, словно танцуя.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Киеве в одном из супермаркетов между прилавками бегал полностью голый мужчина. Инцидент произошел в магазине "Сильпо", что на Шулявке.

В Киеве на ул. Елены Телигы неизвестная обнаженная женщина легла посреди дороги, а потом начала приставать к водителям проезжающих авто.

В столице голый мужчина накинулся на дедушку и 2-летнего мальчика и побил их. По предварительной информации, нападавший находился под действием препаратов.

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