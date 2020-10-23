В Киеве фура влетела в бригаду дорожников. ДТП попало на видео

В Киеве фура въехала в бригаду дорожников, которые работали на Северном мосту.

Как сообщил "Киевавтодор" в Facebook, инцидент произошел в ночь на пятницу, 23 октября. В результате ДТП никто не пострадал.

"Во время работ на деформационных швах на Северном мосту в бригаду дорожников въехала фура. Удар пришелся на прицеп безопасности, что и спасло жизни шести дорожников", – отмечается в заявлении.

По словам водителя грузовика, он ехал с рейса и уснул за рулем. Правоохранительными органами выясняются все обстоятельства инцидента, добавили в "Киевавтодоре".

Как писалOBOZREVATEL, согласно официальной статистике Патрульной полиции Украины в сентябре количество ДТП, по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, выросло на 14,8%. В результате аварий 341 человек погиб, еще 3 086 были травмированы.