В Киеве фура влетела в бригаду дорожников. ДТП попало на видео

Кирилл Лютый Кияни 21:22, 23.10.2020 Обновлено: 21:52, 23.10.2020

В Киеве фура въехала в бригаду дорожников, которые работали на Северном мосту.

Как сообщил "Киевавтодор" в Facebook, инцидент произошел в ночь на пятницу, 23 октября. В результате ДТП никто не пострадал.

"Во время работ на деформационных швах на Северном мосту в бригаду дорожников въехала фура. Удар пришелся на прицеп безопасности, что и спасло жизни шести дорожников", – отмечается в заявлении.

По словам водителя грузовика, он ехал с рейса и уснул за рулем. Правоохранительными органами выясняются все обстоятельства инцидента, добавили в "Киевавтодоре".

Как писалOBOZREVATEL, согласно официальной статистике Патрульной полиции Украины в сентябре количество ДТП, по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, выросло на 14,8%. В результате аварий 341 человек погиб, еще 3 086 были травмированы.

Комментировать
Кияни

Смотрите также

Студент из Донецка помочился на портреты Небесной Сотни по заказу – журналист

Россия массово завозит сибиряков в Крым и выселяет украинцев: оккупантов уличили в геноциде

Пачка сигарет за 200 грн: как и почему взлетят цены на табачные изделия в Украине

"Слуга народа" в Бердянске объединилась с "За майбутнє" и "Оппоблоком"

Россияне обеднели быстрее, чем украинцы – доклад швейцарского банка