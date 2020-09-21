В Киеве фура провалилась под асфальт. Фото

Мирослав Семенюк Кияни 09:46, 21.09.2020 Обновлено: 10:10, 21.09.2020

В понедельник, 21 сентября, на улице Оросительной в Дарницком районе Киева фура провалилась колесами под асфальт.

Как сообщила патрульная полиция Киева в Telegram, в связи с провалом асфальтового покрытия перекрыто движение по улице.

"Предварительно причиной стал грузовик, перевозивший металл", – говорится в сообщении.

Причиной провала стал грузовик, перевозивший металл
Telegram патрульной полиции Киева
Провал произошел на улице Оросительной в Дарницком районе Киева
Скрин Telegram

Как писал OBOZREVATEL, в марте в Киеве на улице Владимирской, 52 прорвало трубопровод, в результате чего посреди улицы провалился асфальт.

В апреле на улице Гетьмана также случился масштабный провал асфальта.

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