В Киеве фура провалилась под асфальт. Фото

В понедельник, 21 сентября, на улице Оросительной в Дарницком районе Киева фура провалилась колесами под асфальт.

Как сообщила патрульная полиция Киева в Telegram, в связи с провалом асфальтового покрытия перекрыто движение по улице.

"Предварительно причиной стал грузовик, перевозивший металл", – говорится в сообщении.

Как писал OBOZREVATEL, в марте в Киеве на улице Владимирской, 52 прорвало трубопровод, в результате чего посреди улицы провалился асфальт.

В апреле на улице Гетьмана также случился масштабный провал асфальта.