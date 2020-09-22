В Киеве фура перевернулася после ДТП и блокировала дорогу. Карта

Ольга Липич Кияни 07:27, 22.09.2020

В Киеве утром 22 сентября вблизи Столичного шоссе произошла авария с грузовиком, в результате чего на дороге наблюдается масштабная пробка.

Сообщение об аварии поступило от Патрульной полиции Киева в 7 утра в Telegram. Отмечается, что она случилась на улице Академика Заболотного. О пострадавших не сообщается.

На фото, опубликованном правоохранителями, видно, что грузовик перевернулся и заблокировал дорогу.

"На улице Академика Заболотного вблизи выезда на Столичное шоссе произошло ДТП, ожидается осложнение движения", – сказано в сообщении.

На выезде к Столичному шоссе перевернулась фура
Патрульная полиция Киева / Telegram
Патрульная полиция Киева / Telegram

В частности, пробки сковали Большую окружную дорогу и улицу Заболотного. Также незначительные пробки наблюдаются на Днепровском и Столичном шоссе.

Пробки в Киеве.
Карта
Пробки в Киеве.
Карта

Как сообщал OBOZREVATEL, Киев получил третье место в рейтинге европейских мегаполисов с наиболее длительными пробками. Прежде всего столица останавливается из-за обилия авто, большинство из которых – транзитные.

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Кияни

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