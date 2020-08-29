В Киеве еще 265 человек заразились коронавирусом: опубликована статистика по районам

По состоянию на утро 29 августа коронавирус в Киеве подтвердили у 12 984 человек. У 265 из них заболевание обнаружили за последние сутки.

От COVID-19 скончались всего 193 пациента (+6 за сутки). Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

Заболели:

129 женщин в возрасте от 19 до 78 лет

117 мужчин в возрасте от 19 до 81 лет

10 девочек от 4 до 17 лет и 9 мальчиков от 2 до 12 лет

Заболели в том числе и 11 медиков.

Статистика по коронавирусу в Киеве Виталий Кличко в Telegram

Выздоровели за сутки 159 человек. Всего коронавирус победили 4 229 жителей столицы.

Больше всего случаев заражения за минувшие сутки зафиксировали в районах: Дарницком – 50, Днепровском – 40 и Деснянском – 34 случая.

В столице заразились еще 265 человек Виталий Кличко в Telegram

Как сообщалOBOZREVATEL ранее, министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, каким образом будет происходить посещение детских садов с 1 сентября в условиях карантина.

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