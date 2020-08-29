В Киеве еще 265 человек заразились коронавирусом: опубликована статистика по районам

Коронавирус в Киеве. Коллаж
По состоянию на утро 29 августа коронавирус в Киеве подтвердили у 12 984 человек. У 265 из них заболевание обнаружили за последние сутки.
От COVID-19 скончались всего 193 пациента (+6 за сутки). Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале.
Заболели:
129 женщин в возрасте от 19 до 78 лет
117 мужчин в возрасте от 19 до 81 лет
10 девочек от 4 до 17 лет и 9 мальчиков от 2 до 12 лет
Заболели в том числе и 11 медиков.
Статистика по коронавирусу в Киеве Виталий Кличко в Telegram
Выздоровели за сутки 159 человек. Всего коронавирус победили 4 229 жителей столицы.
Больше всего случаев заражения за минувшие сутки зафиксировали в районах: Дарницком – 50, Днепровском – 40 и Деснянском – 34 случая.
В столице заразились еще 265 человек Виталий Кличко в Telegram
Как сообщалOBOZREVATEL ранее, министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, каким образом будет происходить посещение детских садов с 1 сентября в условиях карантина.
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