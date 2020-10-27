В Киеве экспресс сбил на путях девушку. Видео

В Киеве 27 октября скоростной экспресс, который ходит на Борисполь, сбил на путях девушку.

Видео события выложили на странице сообщества "Киев Оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

"Только что бориспольский экспресс сбил девушку, которая шла по путям. Жива, сейчас ожидают скорую", – говорится в сообщении.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что в городе Боярка в Фастовском районе Киевской области поезд сбил девочку-подростка. Судя по фото с места ЧП, несовершеннолетняя скончалась на месте. Предварительно, она совершила суицид.