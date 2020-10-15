В Киеве посреди дороги дотла сгорел автомобиль. Видео

Возле станции метро "Святошин" утром 15 октября вспыхнул и сгорел автомобиль марки ВАЗ.

Как сообщил паблик "ДТП. Киев" в Facebook, обошлось без пострадавших (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Пожар авто ВАЗ в Киеве на проспекте Победы у метро Святошин напротив завода Антонова, без пострадавших.

Рекомендуем всегда иметь в авто исправный огнетушитель от 2 литров. Если видите горящее авто, встаньте на безопасной дистанции (легковое 10 метров, грузовик 20+, цистерна с горючкой – забудьте) и помогите", – говорится в сообщении.

Как сообщил OBOZREVATEL, 5 октября вблизи поселка Украинка Днепропетровской области на автодороге Н-08 "Борисполь-Запорожье" столкнулись и загорелись "ЗАЗ-Славута" и Сhevrolet-Lachetti. Водитель ЗАЗ погиб.