В Киеве должен работать транспорт, в том числе метро, при локдауне, – Кличко

В случае локдауна в Киеве нельзя останавливать общественный транспорт.

Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко в эфире "Украина 24", отметив важность работы метро.

"При локдауне нам нужны четкие правила соблюдения карантина. Я буду настаивать на том, если его введут, чтобы не останавливать метро и общественный транспорт", – сказал он.

Кличко также напомнил, что вводит карантин исключительно правительство.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киевсовете выступили с предложением закрыть метро на выходные и ввести недельный локдаун.

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