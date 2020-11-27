В Киеве должен работать транспорт, в том числе метро, при локдауне, – Кличко
В случае локдауна в Киеве нельзя останавливать общественный транспорт.
Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко в эфире "Украина 24", отметив важность работы метро.
"При локдауне нам нужны четкие правила соблюдения карантина. Я буду настаивать на том, если его введут, чтобы не останавливать метро и общественный транспорт", – сказал он.
Кличко также напомнил, что вводит карантин исключительно правительство.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киевсовете выступили с предложением закрыть метро на выходные и ввести недельный локдаун.
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