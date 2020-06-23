В Киеве добавился еще 61 больной COVID-19. Свежие данные по районам
В Киеве за сутки 22-23 июня подтвердили еще 61 случай заражения коронавирусом.
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Всего в городе уже 4429 случаев COVID-19. Такие данные появились в Telegram-канале мэра столицы Виталия Кличко.
"Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили заболевание коронавирусом, увеличилось на 61 человека. Три больных умерли. Всего коронавирус унес жизнь 101 жителя Киева. На сегодня в столице уже 4429 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", – говорится в посте.
По словам мэра Киева, среди лиц, у которых за минувшие сутки обнаружили коронавирус, 29 женщин в возрасте от 22 до 79 лет, 28 мужчин в возрасте от 24 до 88 лет, две девочки в возрасте 2 года и 10 лет, два мальчика, которым 2 года и 15 лет. Из них в больницы столицы госпитализировали 17 пациентов, другие остались на самоизоляции, под контролем врачей.
"Выздоровели за минувшие сутки 24 человека. Всего коронавирус преодолели 1415 жителей столицы", – написал Кличко.
Он также отметил, что больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе – 13. В Оболонском, Печерском и Днепровском районах – по восемь случаев.
Как сообщал OBOZREVATEL, кандидат медицинских наук, врач-иммунолог Борис Донской высказал мнение о том, что в условиях ослабления карантина общественный транспорт является центром коронавируса.