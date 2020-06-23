В Киеве добавился еще 61 больной COVID-19. Свежие данные по районам

В Киеве за сутки 22-23 июня подтвердили еще 61 случай заражения коронавирусом.

Всего в городе уже 4429 случаев заболевания COVID-19. Такие данные появились в Telegram-канале мэра столицы Виталия Кличко.

"Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили заболевания коронавирусом, увеличилось на 61 человека. Три больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 101 жителя Киева. На сегодня в столице уже 4429 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", – говорится в посте.

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