В Киеве до сих пор запрещена работа баров и ночных клубов: Кличко обратился к правоохранителям

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что работа баров, ночных клубов и развлекательных центров в столице до сих пор запрещена в связи с карантином, введенным из-за пандемии коронавируса.

Об этом он сообщил во время онлайн пресс-конференции, отвечая на вопросы, полученные от СМИ. Мэр напомнил, что работать сейчас могут только летние площадки кафе и ресторанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"Хочу подчеркнуть: бары, ночные клубы, развлекательные центры город открывать не позволял. Сегодня могут работать только летние площадки кафе и ресторанов. Контроль за соблюдением карантинных ограничений возложен на правоохранительные органы. Они составляют админпротоколы о нарушениях. Насколько я знаю, за выходные дни полиция составила 16 административных протоколов в отношении владельцев ночных клубов и баров", – сообщил Кличко.

Мэр подчеркнул, что штраф для учреждений-нарушителей составляет от 34 до 340 тысяч гривен.

"И я снова обращаюсь к правоохранителям: сразу реагировать на информацию о подобных нарушениях и пресекать их. Иначе мы не удержим эпидемиологическую ситуацию!", – подчеркнул Кличко.

Что касается пляжей, мэр отметил, что они сегодня открыты только как прибрежные зоны отдыха. Купаться на них запрещено.

"Купаться на городских пляжах сегодня запрещено – пока не будет на это разрешения Госпродпотребслужбы города. Хочу обратиться к киевлянам: на пляжах тоже необходимо соблюдать правила безопасности. Людям из групп риска не рекомендуется посещать пляжи. Другие же должны соблюдать дистанцию, регулярно обрабатывать руки дезинфицирующими средствами. Город организует дезинфекцию муниципальных пляжей дважды в день", – сообщил Кличко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве за минувшие сутки, 14 июня, зарегистрировано 53 новых случая заражения коронавирусом (COVID-19). Ранее за сутки было зафиксировано 66 случаев.