В Киеве девушку без маски ногами вытолкали из трамвая. Видео

Мирослав Семенюк Кияни 23:43, 5.11.2020

В Шевченковском районе Киева девушку без маски ногами вытолкали из трамвая.

Как сообщает в Telegram "Киев Оперативный", инцидент произошел на остановке на улице Василия Макуха (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Девушка без маски решила любой ценой попасть в трамвай, но кондуктор и один из пассажиров начали руками и ногами выталкивать ее на улицу.

Другие пассажиры никак не реагировали на происходящее.

Чем закончилось противостояние, не известно.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове полиция вывела из метро пассажира без маски.

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Кияни

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