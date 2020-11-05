В Киеве девушку без маски ногами вытолкали из трамвая. Видео

В Шевченковском районе Киева девушку без маски ногами вытолкали из трамвая.

Как сообщает в Telegram "Киев Оперативный", инцидент произошел на остановке на улице Василия Макуха (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Девушка без маски решила любой ценой попасть в трамвай, но кондуктор и один из пассажиров начали руками и ногами выталкивать ее на улицу.

Другие пассажиры никак не реагировали на происходящее.

Чем закончилось противостояние, не известно.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове полиция вывела из метро пассажира без маски.