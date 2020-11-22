В Киеве девушка-водитель на полной скорости влетела в грузовик. Видео

В Киеве девушка-водитель попала в аварию – она на большой скорости влетела в грузовик.

Об этом сообщили в сообществе Киев Оперативный в Telegram. Инцидент произошел ночью 22 ноября, на улице Городской в районе Академгородка (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

Отмечается, что в результате ДТП погибших нет, однако девушка, которая была за рулем, получила открытый перелом ноги.

ДТП произошло на улице Городской

"Увы, в результате аварии у девушки открытый перелом ноги. Большой респект бойцам Нацгвардии, которые проезжали в этот момент рядом и оказали первую помощь пострадавшей и помогли врачам скорой погрузить ее в карету", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве вечером во вторник, 10 ноября, произошло ДТП с машиной скорой помощи, в результате которого пострадал водитель медицинской бригады.