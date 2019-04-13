В Киеве девушка во время ссоры вдруг выпрыгнула с 11 этажа: фото 18+

В ночь на 13 апреля в Киеве по адресу проспект Николая Бажана, 14 с 11 этажа жилого дома выпрыгнула 19-летняя девушка.

Прибывшие на место медики констатировали смерть. Инцидент случился около 04:30. Тело обнаружили под 23-этажным домом, передает "Информатор". (Чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По предварительной информации, девушка и парень сидели в парадном на 11 этаже. Они разговаривали и выясняли отношения. Однако, в какой-то момент девушка выпрыгнула.

Информатор

Она упала на пешеходную зону и автомобиль Mitsubishi. Что именно стало причиной такого поступка, будут выяснять правоохранители.

Личность погибшей установлена, при ней нашли паспорт.

Осторожно! Жесткие кадры!

Информатор

Информатор

Информатор

Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 апреля в Киеве на улице Радужной,1 мужчина совершил самоубийство, прыгнув с 12 этажа.

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