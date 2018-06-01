"Люди - пи**ры!" В Киеве дети устроили "танцы" на карнизе 10-го этажа

В Днепровском районе Киева группа детей вылезла за пределы балкона и ходила по его карнизу.

Свои экстремальные развлечения они сопровождали ненормативной лексикой и оскорблениями полиции, сообщили очевидцы в группе "Воскресенка + Радужный" в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца материала).

"31 мая. Ул. Радужная, 61. Орут "Менты и все люди пи*ары". Приблизительно на 10 этаже", ― сообщили свидетели.

Также автор поста Ольга Шев предположила, что подростки находились в состоянии алкогольного опьянения. На место происшествия вызвали правоохранителей и сотрудников ГосЧС. По словам свидетелей, двоих хулиганов забрала полиция, троих отпустили после фотофиксации.

Facebook "Воскресенка + Радужный"

Facebook "Воскресенка + Радужный"

Facebook "Воскресенка + Радужный"

Facebook "Воскресенка + Радужный"

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве подростки устроили экстремальные игры на электричке