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"Люди - пи**ры!" В Киеве дети устроили "танцы" на карнизе 10-го этажа

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В Днепровском районе Киева группа детей вылезла за пределы балкона и ходила по его карнизу.

Свои экстремальные развлечения они сопровождали ненормативной лексикой и оскорблениями полиции, сообщили очевидцы в группе "Воскресенка + Радужный" в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца материала).

"31 мая. Ул. Радужная, 61. Орут "Менты и все люди пи*ары". Приблизительно на 10 этаже", ― сообщили свидетели.

Также автор поста Ольга Шев предположила, что подростки находились в состоянии алкогольного опьянения. На место происшествия вызвали правоохранителей и сотрудников ГосЧС. По словам свидетелей, двоих хулиганов забрала полиция, троих отпустили после фотофиксации.

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Facebook "Воскресенка + Радужный"

Facebook "Воскресенка + Радужный"

Facebook "Воскресенка + Радужный"

Facebook "Воскресенка + Радужный"

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве подростки устроили экстремальные игры на электричке

Место
УкраинаКиев
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