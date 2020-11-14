В Киеве избавились от МАФа, в котором предлагали делать тесты на СОVID-19

В Киеве демонтировали незаконную мобильную лабораторию ПЦР-тестирования на СОVID-19.

Она была размещена в металлическом вагончике возле столичного ТЦ "Орнамент", сообщил ГУ Госпотребслужбы в г. Киеве на своей странице в Facebook. Вагончик располагался по адресу: ул. Правды, 58 и работал незаконно.

Специалисты заявили о нарушениях в МАФе всех возможных противоэпидемических условий. Они выяснили, что лицензии на осуществление хозяйственной деятельности по медицинской практике ФЛП Доненко А. В. не выдана. Профилактические и противоэпидемические требования, введенные на период карантина в Киеве, владельцы сооружения не соблюдают.

В указанном вагончике отсутствовало электроснабжение, отопление, водоснабжение, канализация. Его владельцы не смогли объяснить проверяющим, куда они девают использованные средства индивидуальной защиты и изделия медицинского назначения.

В сооружении отсутствовали условия для хранения отобранных лабораторных образцов, а также для дезинфекции медицинского инструментария и средств индивидуальной защиты.

Работниками не представлены условия для соблюдения правил личной гигиены – не было туалета, места для хранения личной и медицинской одежды.

В Киеве снесли незаконную постройку Facebook Главное управление Держпродспоживслужбы в г.. Киеве

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что в Подольском районе Киева на стоянке возле торгового центра появился мобильный пункт для сдачи анализов на Covid-19. МАФ был установлен на проспекте Правды, а стоимость услуг оценивалась минимум в 950 гривен.